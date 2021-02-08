США предрекли высокие темпы распространения "британского" штамма COVID-19

"Британский" штамм коронавируса будет доминирующим вариантом SARS-CoV-2 в США из-за стремительного распространения, считают ученые.

"Британский" штамм коронавируса будет доминирующим вариантом SARS-CoV-2 в США из-за стремительного распространения, считают ученые.

Темпы заражения мутировавшим коронавирусом в США опережают на 35-45 процентов аналогичные показатели других мутаций заболевания, сообщает The Washington Post со ссылкой на еще не опубликованное научное исследование.

Специалисты отмечают, что США в скором времени окажутся в числе стран, где "британский" штамм уже стал доминирующим вариантом коронавируса. Поэтому власти должны срочно предпринять необходимые меры. Ученые выступили за соблюдение масочного режима и социальной дистанции между людьми, а также за масштабную вакцинацию населения.