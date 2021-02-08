Минздрав призвал прекратить лечение рака во время COVID-19

Противоопухолевое лекарственное лечение влияет на тяжесть протекания COVID-19. Об этом сообщил Минздрав РФ в обновленной версии рекомендаций ведомства.

Противоопухолевое лекарственное лечение влияет на тяжесть протекания COVID-19. Об этом сообщил Минздрав РФ в обновленной версии рекомендаций ведомства.

Пациентам, которые лечились от онкологических заболеваний в последние три месяца перед заражением коронавирусом, посоветовали прекратить лечение "до значимого клинического улучшения, регресса пневмонии и получения отрицательного результата ПЦР".

Если приостановить лечение невозможно, стоит подобрать менее токсичный вариант воздействия на опухоль. Это касается и подбора более щадящей химиотерапии, которую нужно выбирать вместе с врачом. Также в рекомендации упомянули, что перенесшие COVID-19 пациенты более подвержены туберкулезу.