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1:56   8 Февраля 2021
Общество

Минздрав призвал прекратить лечение рака во время COVID-19

Минздрав призвал прекратить лечение рака во время COVID-19

Противоопухолевое лекарственное лечение влияет на тяжесть протекания COVID-19. Об этом сообщил Минздрав РФ в обновленной версии рекомендаций ведомства.

Пациентам, которые лечились от онкологических заболеваний в последние три месяца перед заражением коронавирусом, посоветовали прекратить лечение "до значимого клинического улучшения, регресса пневмонии и получения отрицательного результата ПЦР".

Если приостановить лечение невозможно, стоит подобрать менее токсичный вариант воздействия на опухоль. Это касается и подбора более щадящей химиотерапии, которую нужно выбирать вместе с врачом. Также в рекомендации упомянули, что перенесшие COVID-19 пациенты более подвержены туберкулезу.

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#рак #коронавирус #COVID-19

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