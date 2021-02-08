Глава дипломатии ЕС Боррель допустил введение новых санкций против России

Россия и Европа все сильнее отдаляются друг от друга, что может повлечь за собой введение новых санкций в отношении Москвы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Россия и Европа все сильнее отдаляются друг от друга, что может повлечь за собой введение новых санкций в отношении Москвы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель ранее посетил Москву, где провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. По его словам, главной темой визита стал вопрос соблюдения прав человека и возобновления диалога между Россией и Европой. Об этом дипломат написал в своем блоге на сайте Европейского Союза.

Боррель не исключает введение новых санкций в отношении России. Он также назвал тон встречи в Москве очень накаленным. Меры воздействия будут выбраны министрами иностранных дел стран Евросоюза.