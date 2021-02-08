Мясников процитировал главного инфекциониста США о вакцине "Спутник V"

Создание Россией и Китаем надежных вакцин от коронавируса глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал всеобщим успехом.

Создание Россией и Китаем надежных вакцин от коронавируса глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал всеобщим успехом.

Врач и телеведущий Александр Мясников привел слова главного инфекциониста США о том, что создание вакцины является дорогой к всеобщей защите человечества. Мясников также отметил, что Фаучи является непререкаемым авторитетом для всех врачей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Всего в мире за время пандемии выявлено более 106 млн случаев коронавирусной инфекции. Более 2,3 млн человек скончалась от последствий инфекции. Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Об эффективности российского препарата недавно написал авторитетный научный журнал The Lancet.