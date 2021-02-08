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0:01   8 Февраля 2021
Общество

Мужчинам дали советы для сохранения молодости и здоровья

Мужчинам дали советы для сохранения молодости и здоровья

Мужчинам, как и женщинам, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Существует несколько простых привычек для сохранения мужского здоровья.

Для начала мужчинам нужно начать употреблять в пищу больше зелени. Она снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого можно всего лишь добавить к ужину лист салата или веточку укропа с петрушкой. Сильному полу при этом нужно пить необходимое количество воды, передает Lisa.ru.

Специалисты советуют мужчинам чаще ходить по лестницам, что поможет не только мышцы на ногах, но и сердце с сосудами. Из-за склонности к варикозу, также рекомендуется обливать ноги холодной водой. Если у мужчины не находится в течение дня времени на занятия спортом, ему нужно в течение рабочего дня вставать и разминать конечности и глаза.

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#здоровье #мужчины #привычки

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