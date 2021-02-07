Привитые пациенты заразились новым штаммом коронавируса в Германии

Прошедшие вакцинацию препаратом Pfizer 14 постояльцев дома престарелых в Германии заразились новым штаммом SARS-CoV-2.

Прошедшие вакцинацию препаратом Pfizer 14 постояльцев дома престарелых в Германии заразились новым штаммом SARS-CoV-2.

Издание Focus заявляет, что в доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса. Новая мутация была выявлена у 14 постояльцев. Известно, что всем подопечным 25 января была сделана вторая прививка.

На карантин уже поместили всех постояльцев дома престарелых. Также на самоизоляции находятся сотрудники центра и члены их семей.

Представитель администрации района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф рассказал, что болезнь проходит в бессимптомной или легкой форме. По мнению врачей, это может быть связано с эффектом от вакцины.