Сексуальные девиации стали причиной гибели британского шпиона, а не "рука Кремля", как предполагали ранее.

Сексуальные девиации стали причиной гибели британского шпиона, а не "рука Кремля", как предполагали ранее.

Тело 31-летнего сотрудника британских спецслужб Гарета Уильямса обнаружили 23 августа 2010 года в его квартире в Лондоне. Труп находился в спортивной сумке, запертой на навесной замок, ключи от которого находились внутри нее под трупом. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Ранее в смерти Уильямса обвиняли Москву, так как он якобы занимался заданием, связанным с Россией. Однако после найденных на месте происшествия улик правоохранители Туманного Альбиона, спустя 10 лет, признали, что Москва здесь не виновата. На месте преступления обнаружили рыжий парик, дизайнерскую одежду стоимостью 20 000 фунтов и семенную жидкость погибшего на полу в ванной.

Полиция выяснила, что у британского шпиона не было постоянной девушки, но он был частым гостем фетиш-клубов. Правоохранители пришли к выводу, что найденные женские вещи носил сам сотрудник разведки Ми-6. Сейчас они уже не уверены в том, что Уильямса убили, так как он мог и сам залезть в сумку.