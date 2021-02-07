Американский генерал сравнил количество ядерного вооружения США и России

США отстают от России в качестве ядерного вооружения, в то время как их количество совпадает согласно ДСНВ-3. Об этом заявил экс-замначальника штаба сухопутных войск США.

США отстают от России в качестве ядерного вооружения, в то время как их количество совпадает согласно ДСНВ-3. Об этом заявил экс-замначальника штаба сухопутных войск США.

Ядерный арсенал США нуждается в модернизации, так как он является сдерживающим фактором противника. Генерал Джек Кин отметил, что США испытывают серьезные проблемы в этой сфере, информирует Fox News.

Вашингтон должен довести ядерный арсенал до стандартов, которые Россия и Китай "посчитают убедительными". Модернизация вооружения для США является неотложным вопросом, рассказал американский генерал.