Автоэксперт Субботин объяснил, кому стоит купить Lada Granta

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил выгоду от покупки российского седана Lada Granta. Об этом информирует МГ "Патриот".

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил выгоду от покупки российского седана Lada Granta. Об этом информирует МГ "Патриот".

Корреспондент медиагруппы напомнил, что портал Carsweek признал в начале февраля автомобиль Lada Granta самым дешевым автомобилем. В базовой комплектации он стоит 499,9 тысячи рублей. Журналист спросил Субботина, насколько такая покупка выгодна.

Lada Granta всегда был самым дешевым седаном, отметил автоэксперт. По его словам, данный автомобиль не стоит расценивать как выгодную покупку — его нужно рассматривать к покупке тем людям, которые умеют ремонтировать и готовы уделять на это много времени.

"Ну и разорит она тебя, потому что она все равно ломается нужную антикорить, нужно за мотором следить", — подчеркнул специалист в беседе с корреспондентом МГ "Патриот".

Кроме того, при эксплуатации "Гранты" важно следить за трансмиссией. Нужно уметь ездить на этих автомобилях, заключил Субботин.