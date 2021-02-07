Экс-госсекретарь США Джордж Шульц скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц скончался на 101-м году жизни, сообщили в Гуверовском институте при Стэнфордском университете.

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц скончался на 101-м году жизни, сообщили в Гуверовском институте при Стэнфордском университете.

Шульц занял должность госсекретаря в 1982 году, когда его назначил на тот момент президент США Рональд Рейган. В институте отмечают, что Шульц сыграл ключевую роль в изменении направления истории, чтобы покончить с Холодной войной.

Помимо политической карьеры, Шульц также строил преподавательскую, работая в трех крупнейших университетах. Также он восемь лет был главой строительной компании.

Американское правительство он покинул в 1989 году, но продолжал оставаться одним из стратегов партии республиканцев. Шульц написал множество книг и получил награды за свою деятельность.