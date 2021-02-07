Работа по снижению цен на строительные материалы проводится в России

Зампредседателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин прокомментировал данные Росстата о динамике цен на рынке строительных материалов.

Зампредседателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин прокомментировал данные Росстата о динамике цен на рынке строительных материалов.

По информации ведомства, в январе текущего года цены на металлочерепицу поднялись на 7,7 процента, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 2,4 процента, а стекло оконное листовое — на 1,3 процента. Обрезные доски прибавили в стоимости 1,1 процента, а рубероид, наоборот, потерял 0,2 процента в цене. Вице-премьер отметил, что наибольшему подорожанию подвергся рынок металла, а это влияет на стоимость строительства.

"По поручению президента мы работаем над снижением цен на строительные материалы", — передает пресс-центр Хуснуллина.

С 1 февраля 2021 года в РФ ввели новые пошлины на вывоз лома черного металла. Сегодня ведется анализ эффективности этой меры, добавил чиновник. К тому же в России будет создана площадка, способствующая прямым контактам металлургических и строительных компаний. Инициатива снизит возможность ценовых спекуляций на рынке.