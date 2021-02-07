Канцлер Австрии заинтересовался российской вакциной от коронавируса

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц допустил возможность применения российского препарата от COVID-19 на территории страны. Об этом он рассказал журналистам.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц допустил возможность применения российского препарата от COVID-19 на территории страны. Об этом он рассказал журналистам.

Вакцинация является единственным методом, который может существенно помочь в борьбе с коронавирусом, считает Курц. Он заявил о готовности наладить производство российского препарата в Австрии, если он будет допущен для применения в Европе.

"Австрия совершенно точно попытается предоставить производительные мощности подходящих для этого местных предприятий", — сказал канцлер в интервью немецкому изданию Die Welt.

Курц также выразил готовность испробовать на себе вакцину, произведенную российскими специалистами.