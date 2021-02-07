Глюкоза вновь станцевала в эфире шоу "Танцы со звездами"

Певица Глюкоза появилась в эфире проекта "Танцы со звездами". Артистка исполнила танец и попросила зрителей поддержать своего коллегу, рэпера Александра Степанова.

Певица Глюкоза появилась в эфире проекта "Танцы со звездами". Артистка исполнила танец и попросила зрителей поддержать своего коллегу, рэпера Александра Степанова.

Появление певицы Глюкозы стало сюрпризом для аудитории проекта "Танцы со звездами". Артистка уже участвовала в одном из сезонов шоу и стала победительницей вместе с компаньоном Евгением Папунаишвили. В новом сезоне артист также выступает среди конкурсантов, однако звезда посетила съемки репетиции не ради него.

Артистка приняла решение выступить в поддержку своего друга, рэпера Александра ST Степанова. Музыкант участвует в проекте в паре с танцовщицей Евгенией Толстой. Певица навестила артиста прямо во время репетиции. Там она станцевала с товарищем, а затем обратилась к телезрителям с просьбой отдать свой голос за исполнителя. В прошлом эпизоде Степанов и Толстая столкнулись с прохладной реакцией зрителей. Пара оказалась в самом низу турнирной таблицы и уже готовилась покинуть проект. Тем не менее члены жюри решили дать артистам второй шанс.