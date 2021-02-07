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20:52   7 Февраля 2021
Политика

Кравчук заявил о нарушениях всех договоренностей в Донбассе

Кравчук заявил о нарушениях всех договоренностей в Донбассе

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отреагировал на ситуацию в регионе, заявив, что там нарушаются "все возможные и невозможные договоренности".

По словам бывшего украинского президента, он бы действовал зеркально на каждые "выстрелы" в регионе.

"Не надо выдумывать, что это: провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", — подчеркнул Кравчук.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ситуация в Донбассе крайне сильно обострилась за последние две недели. Он также отметил отсутствие мирного процесса. По его словам, в регионе действуют снайперы и минометы.

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#донбасс #украина #кравчук

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