Кравчук заявил о нарушениях всех договоренностей в Донбассе

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отреагировал на ситуацию в регионе, заявив, что там нарушаются "все возможные и невозможные договоренности".

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отреагировал на ситуацию в регионе, заявив, что там нарушаются "все возможные и невозможные договоренности".

По словам бывшего украинского президента, он бы действовал зеркально на каждые "выстрелы" в регионе.

"Не надо выдумывать, что это: провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", — подчеркнул Кравчук.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ситуация в Донбассе крайне сильно обострилась за последние две недели. Он также отметил отсутствие мирного процесса. По его словам, в регионе действуют снайперы и минометы.