СБУ начала расследование в отношении бывшего главреда издания "Украина.ру"

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности бывшего главного редактора издания "Украина.ру" Алены Березовской.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности бывшего главного редактора издания "Украина.ру" Алены Березовской.

Такое решение было принято на фоне интервью с председателем политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Информация по данной личности отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Не исключено, что такая реакция последовала из-за вопроса о вхождении Украины в состав России. Журналистка поинтересовалась, не проще ли для украинцев просто присоединиться к РФ.

Сама Березовская также подтвердила факт о действиях СБУ. Соответствующее сообщение она разместила на личной странице в социальной сети Facebook.