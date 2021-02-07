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20:38   7 Февраля 2021
Политика

СБУ начала расследование в отношении бывшего главреда издания "Украина.ру"

СБУ начала расследование в отношении бывшего главреда издания "Украина.ру"

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности бывшего главного редактора издания "Украина.ру" Алены Березовской.

Такое решение было принято на фоне интервью с председателем политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Информация по данной личности отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Не исключено, что такая реакция последовала из-за вопроса о вхождении Украины в состав России. Журналистка поинтересовалась, не проще ли для украинцев просто присоединиться к РФ.

Сама Березовская также подтвердила факт о действиях СБУ. Соответствующее сообщение она разместила на личной странице в социальной сети Facebook.

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#сбу #журналистка #медведчук

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