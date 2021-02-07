СБУ начала расследование в отношении бывшего главреда издания "Украина.ру"
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности бывшего главного редактора издания "Украина.ру" Алены Березовской.
Такое решение было принято на фоне интервью с председателем политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
"Информация по данной личности отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
Не исключено, что такая реакция последовала из-за вопроса о вхождении Украины в состав России. Журналистка поинтересовалась, не проще ли для украинцев просто присоединиться к РФ.
Сама Березовская также подтвердила факт о действиях СБУ. Соответствующее сообщение она разместила на личной странице в социальной сети Facebook.