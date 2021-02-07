Первая пара вылетела из шоу "Танцы со звездами"

Зрители шоу "Танцы со звездами" отправили домой актера Игоря Миркурбанова и его партнершу Дарью Шелыганову.

Зрители шоу "Танцы со звездами" отправили домой актера Игоря Миркурбанова и его партнершу Дарью Шелыганову.

Двенадцатый сезон популярного шоу "Танцы со звездами" стартовал в середине января. Новые выпуски программы сразу привлекли внимание зрителей обилием громких имен в составе участников. Первые эпизоды передачи прошли, как говорится, без потерь. Но четвертый выпуск "Танцев со звездами" омрачился первым уходом — проект покинули Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова.

При этом члены жюри с восхищением отметили профессионализм Шелыгановой и ее яркий старт в дебюте на проекте подобного типа. Особенно о мастерстве танцовщицы высказался танцор балета, хореограф Николай Цискаридзе. Однако, по результатам зрительского голосования, пара оказалась на последнем месте и была вынуждена покинуть шоу.