Галич примирилась с Басиевым ради первого дня рождения сына

Первый день рождения сын блогера Иды Галич отметил в компании обоих родителей и всех родственников. Ради ребенка артистка примирилась с бывшим супругом Аланом Басиевым.

Первый день рождения сын блогера Иды Галич отметил в компании обоих родителей и всех родственников. Ради ребенка артистка примирилась с бывшим супругом Аланом Басиевым.

Пышное торжество в честь первого дня рождения ребенка родители организовывали вместе. На празднике присутствовали аниматоры, которые специально в честь именинника переодели всех гостей мероприятия в костюмы львов и медведей. Снимки и видеозаписи с мероприятия блогер весь день публиковала в Stories Instagram.

"Мой Бог, вот это праздник! Какое же тут царство! Есть и батуты", — восторженно отметила 30-летняя мама.

Организаторы детского праздника придумали кучу развлечений не только для малышни, но и для взрослых гостей события. Галич опубликовала видео, на которых видно, как дети катаются на машинках и играют с воздушными шарами.

Особым подарком для маленького Леона стало воссоединение родителей. Новость об их разводе стала шоком для многих поклонников Галич. Пара официально зарегистрировала свои отношения в мае 2018 года. Спустя год стало известно, что блогер беременна, и 7 февраля на свет родился первенец. Однако пандемия коронавируса стала переломным моментом для молодых родителей. В конце прошлого года артистка официально заявила о расставании.