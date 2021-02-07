Галстук Байдена может стать предметом гордости для украинцев

Крымский блогер Тамир Шейх обратил внимание на желто-голубой галстук президента США Джо Байдена, в котором тот появился на одном из публичных мероприятий.

Крымский блогер Тамир Шейх обратил внимание на желто-голубой галстук президента США Джо Байдена, в котором тот появился на одном из публичных мероприятий.

Блогер считает, что "селедка" на шее американского лидера должна крайне обрадовать жителей Незалежной. Он не исключил, что украинцы воспримут предмет туалета Байдена как "большую победу", которой можно гордиться.

"Достаточно посмотреть на платежку за коммунальные услуги — и как-то настроение сразу портится", — добавил Шейх.

Украинские "патриотические" ресурсы должны разместить новость о галстуке президента США на первых страницах, с иронией заметил блогер.