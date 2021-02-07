Анастасия Волочкова показала изуродованные ноги на новом фото

Главная балерина Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок после тренировки, на котором запечатлела шишки и наросты от ношения пуантов.

Главная балерина Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок после тренировки, на котором запечатлела шишки и наросты от ношения пуантов.

Аккаунт Волочковой известен несколькими видами фотографий: шпагаты в бикини во всевозможных местах, банные процедуры и балетные тренировки. Что касается последнего, то танцовщица часто показывает своим подписчикам, какую цену она платит за свое мастерство — это мозоли, шишки, наросты и следы от туго затянутых лент.

"Снимая любимую обувь после репетиции... Поработать я люблю..." — написала балерина.

Недавно Волочкова отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 45 лет 20 января. Вскоре после празднества она сообщила о расставании с возлюбленным, личность которого усердно скрывала. О нем известно лишь то, что его зовут Олег, и с ним балерина проводила отпуск в Турции и на Мальдивах.