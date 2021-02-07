Депутат Госдумы назвал проблему заключения мирного договора с Японией

Россия и Япония не могут подписать мирный договор из-за вопроса Курил. Об этом заявил председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Россия и Япония не могут подписать мирный договор из-за вопроса Курил. Об этом заявил председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Самой большой проблемой в японско-российских отношениях является вопрос принадлежности Курильских островов, говорит министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы", — сказал Новиков.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга обещал продвинуться в решении данного вопроса, однако Япония продолжает называть Курильские острова «северными территориями». Российского суверенитета над ними она не признает.