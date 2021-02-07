Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:08   7 Февраля 2021
Политика

Депутат Госдумы назвал проблему заключения мирного договора с Японией

Депутат Госдумы назвал проблему заключения мирного договора с Японией

Россия и Япония не могут подписать мирный договор из-за вопроса Курил. Об этом заявил председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Самой большой проблемой в японско-российских отношениях является вопрос принадлежности Курильских островов, говорит министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы", — сказал Новиков.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга обещал продвинуться в решении данного вопроса, однако Япония продолжает называть Курильские острова «северными территориями». Российского суверенитета над ними она не признает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #япония #курильские острова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров