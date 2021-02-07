20:08 7 Февраля 2021Политика
Депутат Госдумы назвал проблему заключения мирного договора с Японией
Россия и Япония не могут подписать мирный договор из-за вопроса Курил. Об этом заявил председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Россия и Япония не могут подписать мирный договор из-за вопроса Курил. Об этом заявил председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Самой большой проблемой в японско-российских отношениях является вопрос принадлежности Курильских островов, говорит министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
"Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы", — сказал Новиков.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга обещал продвинуться в решении данного вопроса, однако Япония продолжает называть Курильские острова «северными территориями». Российского суверенитета над ними она не признает.