Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

Высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не повлияла на качество оказания медицинской помощи людям с онкозаболеваниями.

Смертность от онкологических заболеваний в 2020 году, по предварительным данным, в России снизилась. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 7 февраля.

«Это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — сказал он на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.

При этом Мурашко отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не повлияла на качество оказания медицинской помощи людям с онколозаболеваниями. Онкологическая служба работала в полном объеме.

Кроме того, в прошлом году здравоохранение получило в онкологии дополнительные инструменты. Речь идет как об оборудовании, так и о новых лекарствах.

«Впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения», — сказал Мурашко.

По его словам, механизм внедряется в пилотных регионах и организациях. Глава Минздрава выразил надежду, что в 2021 году она станет более масштабной.