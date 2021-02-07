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20:37   7 Февраля 2021
Общество

Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

Смертность от онкологических заболеваний в 2020 году, по предварительным данным, в России снизилась. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 7 февраля.

«Это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — сказал он на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.

При этом Мурашко отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не повлияла на качество оказания медицинской помощи людям с онколозаболеваниями. Онкологическая служба работала в полном объеме.

Кроме того, в прошлом году здравоохранение получило в онкологии дополнительные инструменты. Речь идет как об оборудовании, так и о новых лекарствах.

«Впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения», — сказал Мурашко.

По его словам, механизм внедряется в пилотных регионах и организациях. Глава Минздрава выразил надежду, что в 2021 году она станет более масштабной.

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#минздрав #рак #онкология #смертность

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