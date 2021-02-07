Музей "Поезд Победы" пробудет в Вологде до 9 февраля

Прибывший в Вологду уникальный передвижной музей пробудет в городе до 9 февраля.

Прибывший в Вологду уникальный передвижной музей пробудет в городе до 9 февраля.

Посетителей ждет настоящее путешествие во времени — любой желающий сможет окунуться в атмосферу 1940-х годов, посетив восемь вагонов "Поезда Победы". Каждый состав символизирует отдельный период указанной эпохи начиная от довоенных лет и заканчивая Днем Победы.

Гостей будет сопровождать экскурсовод в лице машиниста Лидии — для того, чтобы узнать побольше о Великой Отечественной войне, посетителям будут выдаваться специальные наушники. Лидия, которую озвучила актриса Екатерина Гусева, расскажет о происходящих событиях в разные периоды. По словам координатора проекта Сергея Лукши, инсталляция была создана в честь 75-летия Великой Победы. При этом в самом поезде создатели музея собрали разные фрагменты войны, связанные именно с железной дорогой.

"В первом вагоне — плацкарт, мирное время. Дальше мы едем на электричке на фронт, проходим через окопы на Бородинском поле, заходим в жуткий вагон смерти, в котором людей везут в концлагерь. Далее мы посещаем санитарный вагон, а также зону "Наука", где знакомимся с Зинаидой Ермольевой, придумавшей пенициллин, Игорем Курчатовым, который изобрел атомную бомбу. Затем мы попадаем в банно-прачечный состав, наблюдем снятие блокады Ленинграда", — рассказывает он.

Попасть в "Поезд Победы" можно по предварительной записи на сайте проекта — количество посетителей строго ограничено с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Тем, у кого нет возможности пойти в музей офлайн, можно насладиться 3D-туром.