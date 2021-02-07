Украинский певец пожаловался, что его мать мало ест из-за мизерных пенсий

Украинский певец Виктор Павлик рассказал о размерах пенсии в Незалежной.

Украинский певец Виктор Павлик рассказал о размерах пенсии в Незалежной.

Мать артиста получает небольшие выплаты. Большую часть пенсии приходится тратить на оплату газа. Поэтому пожилая женщина экономит на продуктах, пояснил Виктор Павлик.

"Она мало ест — чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой", — объяснил певец.

Мама Виктора Павлика получает 1,5 тысячи гривен в месяц, что составляет около четырех тысяч рублей. Женщине приходится отдавать 800 гривен на оплату газа. Пенсионерка отказывается брать деньги у сына. Женщина считает, что ей не на что тратить лишние средства. Поэтому мать Павлика откладывает деньги на похороны.