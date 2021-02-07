Предполагаемая внучка Ланового устроила истерику на его похоронах

Тайная родственница киноактера Василия Ланового была замечена на его похоронах. Девушка бросилась к гробу и принялась целовать защитное стекло.

Тайная родственница киноактера Василия Ланового была замечена на его похоронах. Девушка бросилась к гробу и принялась целовать защитное стекло.

У Василия Ланового в браке с Ириной Купченко родились два сына. Младший наследник Сергей скончался от сердечного приступа в 2013 году. Вне официальных отношений у него появилась на свет дочь Анна. На похоронах знаменитости была некая девушка, которая может оказаться внучкой именитого актера.

Съемочная бригада передачи "Ты не поверишь!" сумела зафиксировать эмоции тайной незнакомки на траурном мероприятии. Журналистам она сообщила, что ее зовут не Анна, но свое имя девушка назвать отказалась.

Однако она не стала опровергать родственную связь со знаменитостью. Представителям прессы мало что известно о возможной внучке покойного артиста.

Им удалось выяснить, что она живет в Архангельске. Концертный директор Василия Ланового тоже не владеет никакими данными и о пришедшей на похороны девушке.