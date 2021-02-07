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19:45   7 Февраля 2021
Политика

Путин примет участие в совещании судей на следующей неделе

Путин примет участие в совещании судей на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Как ожидается, участники совещания обсудят с российским лидером итоги работы в 2020 году и поговорят о задачах на текущий год.

Также на следующей неделе глава государства проведет совещание с членами правительства и заседание Совета по науке и образованию.

Путин 5 февраля обсудил с представителями Совета безопасности взаимодействие с соотечественниками за границей. Президент высоко оценил значимость таких коммуникаций, подчеркнув, что это "большой пласт работы".

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#путин #совещание #судьи

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