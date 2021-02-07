Берлин поднял оборонные расходы в 2021 году на 3,2%

Министерство обороны ФРГ в этом году получит на свои нужды на 3,2% больше денежных средств, чем это было в прошлом году.

Министерство обороны ФРГ в этом году получит на свои нужды на 3,2% больше денежных средств, чем это было в прошлом году.

Прошлогодние оборонные расходы ФРГ составили 51,39 миллиарда евро. В 2021 году, согласно смете, переданной германским правительством руководству НАТО, бюджет Бундесвера увеличится до 53,03 миллиарда евро. В Вашингтоне надеются, что Германия будет вносить более существенный вклад в общую копилку Альянса.

По отношению к ВВП военные расходы ФРГ выросли с 1,36% в 2019 году до 1,57% в 2020 году, что, по мнению экономистов, означает лишь падение ВВП из-за экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019. Журнал Der Spiegel сообщил, что Бундесвер испытывает настоящий финансовый голод и не может реализовать важные проекты в сфере вооружений.