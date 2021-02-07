Расследование появления коронавируса в Ухане подтолкнуло ученых к "важным уликам"

Изучающие происхождение коронавируса SARS-CoV-2 специалисты ВОЗ обнаружили "важные улики" во время работы в Ухане.

Изучающие происхождение коронавируса SARS-CoV-2 специалисты ВОЗ обнаружили "важные улики" во время работы в Ухане.

Ученым удалось сделать ряд находок во время обследования рынка морепродуктов, располагающегося в Ухане. Специалисты посетили горячие точки, где предположительно могли возникнуть первые случаи заражения коронавирусом.

Источником инфицирования COVID-19 может быть не рынок. Это объясняется исследованиями, в ходе которых обнаруживали пациентов с заболеванием и в других местах. При этом на рынке в Ухане удалось найти важные зацепки, касающиеся людей с бессимптомным течением коронавируса еще до его массового распространения, заявил зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак.