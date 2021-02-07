Госдеп США подтвердил поддержку народа Белоруссии

Вашингтон будет поддерживать белорусский народ. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

Вашингтон будет поддерживать белорусский народ. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

Американская сторона высказалась в поддержку жителей Белоруссии. Вашингтон продолжает проявлять солидарность с жителями республики, говорится в сообщении госдепа. Ведомство вдохновлено мужеством белорусского народа, потому что он выступает за право принимать решения о будущем страны. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter внешнеполитического ведомства США.

Ряд стран мира объявил "День солидарности с Белоруссией" 7 февраля. Дата приурочена к выборам главы государства, которые прошли 9 августа 2020 года.