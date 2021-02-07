Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии

Граждане РФ не оказались в числе людей, пострадавших в результате схода ледника в Индии, заявили в посольстве России.

Граждане РФ не оказались в числе людей, пострадавших в результате схода ледника в Индии, заявили в посольстве России.

Представители российского посольства прокомментировали сход ледника, который произошел в штате Уттаракханд. В результате случившегося, по данным местных СМИ, пропали без вести 150 человек. Среди них граждан РФ нет, заявили в посольстве.

Сейчас на месте инцидента по-прежнему работают сотрудники экстренных служб. Они осматривают окрестности, где могут находиться пропавшие люди, передает телеканал "360". Среди них много рабочих, которые в момент схода лавины находились в лагере, расположенном у подножья гор.