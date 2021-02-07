Вассерман рассказал о подготовке Киевом обострения в Донбассе

Закрытием оппозиционных телеканалов Киев готовится к новому обострению ситуации на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в своей колонке для портала Ren.TV.

Закрытием оппозиционных телеканалов Киев готовится к новому обострению ситуации на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в своей колонке для портала Ren.TV.

На прошлой неделе разу три оппозиционных телеканала Украины прекратили эфирное вещание — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их отключили по указу главы государства Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Кроме того, ограничения коснулись владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По словам Вассермана, Зеленский принял такое решение по указке Слединенных Штатов. Администрация президента Джозефа Байдена прорабатывает свою новую стратегию в украинском направлении, напомнил он. Закрытие каналов может свидетельствовать о подготовке наступления украинской армии на Донбасс.

«Скоро новое обострение против Донбасса — зачем независимая точка зрения? К тому же с каналов шли неудобные вопросы», — объяснил эксперт.

Политический консультант добавил, что закрытие каналов может быть связано со стремительным падением рейтинга Зеленского. Пытаясь удержать власть в своих руках, он таким образом устраняет конкурентов. Президентская партия «Слуга народа» в соцопросах занимает лишь четвертое место.

«А на первом — "За жизнь". Он ей затыкает рот: когда правда не видна, ложь живет дольше», — резюмировал Вассерман.

Ранее бывший президент Грузии, экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.