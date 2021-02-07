Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:27   7 Февраля 2021
Политика

Вакцинация от COVID-19 на Сахалине поразила японцев

Вакцинация от COVID-19 на Сахалине поразила японцев

Японские СМИ обратили внимание на вакцинацию россиян на островах Южно-Курильской гряды от коронавируса.

Издание NHK поразило укрепление медицинской базы на данной территории. Оно обратило внимание на вакцинацию жителей островов Кунашир и Итуруп. Первый этап применения препарата прошли уже около 270 человек. Вакцинация на островах очень важна. Она идет теми же темпами, как и по всей России, отметили в NHK.

СМИ также рассказало об оборудовании в кунаширской больнице. Учреждение располагает компьютерным томографом, диагностическим и лабораторным оборудованием. А к 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новое здание больницы, пояснили в издании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#япония #вакцинация #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров