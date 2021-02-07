Председатель ОБСЕ промолчала в ответ на видео с провокациями на митингах в РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде не стали комментировать видео о провокациях на несогласованных митингах в России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде не стали комментировать видео о провокациях на несогласованных митингах в России.

Иностранные политики смогли посмотреть запись в ходе своего визита в Москву. Однако они отреагировали на видео молчанием, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выступила во время программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

"Первая часть — это то, как — в кавычках — пропорционально ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас", — пояснила видео Захарова.

Боррель и Линде промолчали. У политиков не нашлось аргументов в ответ, добавила официальный представитель МИД РФ.