Байден считает, что Китай и США не должны конфликтовать

Президент США Джозеф Байден отметил наличие острой конкуренции между Китаем и США, которая не должна, по его мнению, превратиться в конфликт.

Президент США Джозеф Байден отметил наличие острой конкуренции между Китаем и США, которая не должна, по его мнению, превратиться в конфликт.

Острая конкуренция между США и Китаем во всех сферах возникла в последние годы, когда Китай быстро вырос в экономическом и военном отношении. В интервью американской телекомпании CBS президент США Джозеф Байден констатировал наличие конкуренции между странами, но высказал мнение, что между Вашингтоном и Пекином не должно быть конфликтов. Это заявление находится в русле политики Байдена, который начал отменять решения предыдущего хозяина Белого дома и разворачивать вектор внешней политики США.