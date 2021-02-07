Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:20   7 Февраля 2021
Политика

Байден считает, что Китай и США не должны конфликтовать

Байден считает, что Китай и США не должны конфликтовать

Президент США Джозеф Байден отметил наличие острой конкуренции между Китаем и США, которая не должна, по его мнению, превратиться в конфликт.

Острая конкуренция между США и Китаем во всех сферах возникла в последние годы, когда Китай быстро вырос в экономическом и военном отношении. В интервью американской телекомпании CBS президент США Джозеф Байден констатировал наличие конкуренции между странами, но высказал мнение, что между Вашингтоном и Пекином не должно быть конфликтов. Это заявление находится в русле политики Байдена, который начал отменять решения предыдущего хозяина Белого дома и разворачивать вектор внешней политики США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#байден #конкуренция между сша и китаем #конфликт между сша и кнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров