Железнодорожники Эстонии задумались о возвращении транзита РФ

В Эстонии за последний год серьезно снизился объем грузоперевозок. Причинами стали ограничения из-за пандемии коронавируса и плохие отношения с Россией, заявил новый руководитель «Эстонской железной дороги» (ЭЖД) Кайдо Циммерманн.

В Эстонии за последний год серьезно снизился объем грузоперевозок. Причинами стали ограничения из-за пандемии коронавируса и плохие отношения с Россией, заявил новый руководитель «Эстонской железной дороги» (ЭЖД) Кайдо Циммерманн.

По его словам, общие объемы перевозок в 2020 году сократились на 13%, в основном за счет контейнерных грузов. Объемы сланцевых грузов тоже оставляют желать лучшего.

«Перевозки в контейнерах на Москву упали почти на 40%. Есть два состава на Москву и Калугу, груженных автомобилями, но, поскольку поставок сейчас нет, они не работают», — цитирует Циммерманна издание Baltnews.ee.

Восстановить грузоперевозки помогут переговоры с Россией и собственниками грузов, считает глава ЭЖД. Сейчас контейнерные грузы простаивают в пробках между Белоруссией и Польшей, а некоторые поезда уже начинают перенаправлять через Калининград и Литву.

«Мы тоже моли бы предложить свои услуги этим перевозчикам», — отметил Циммерманн.

Участие России необходимо и в обсуждении поставок из Китая и Южной Кореи, где начинаются «самые важные контейнерные перевозки», заключил он.

Россия сокращает объемы поставок грузов через Эстонию из-за русофобской политики и антироссийской риторики Таллина. После событий 2007 года РЖД остановило поставки нефти в Эстонию, а российские экспортеры направили грузы в другие порты.

Вместе с тем ЭЖД была вынуждена сократить 8,5% сотрудников из-за рекордного падения грузооборота. По данным Департамента статистики, грузооборот железнодорожного транспорта в Эстонии в 2020 году сократился до 1,7 млрд тонно-километров.