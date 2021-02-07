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18:46   7 Февраля 2021
Политика

Граждане США из своего кармана заплатят за украинских геев

Граждане США из своего кармана заплатят за украинских геев

Украина проведет масштабное исследование на ВИЧ-инфекцию среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Американские налогоплательщики станут его спонсорами.

Незалежная занимает одно из первых мест в Европе по распространению ВИЧ-инфекции, сообщает Vesti.ua. Часть больных мужчин заразилась после полового контакта с другими. Обследовать будут даже 14-летних мальчиков, говорится в материале издания. Стоимость исследования составляет 10,24 млн гривен. Граждане США заплатят за реализацию такой программы.

Граждане США из своего кармана заплатят за украинских геев

Исполнителями проекта станут региональные координаторы, представители центров общественного здоровья, работники неправительственных организаций и представители сообщества мужчин, имеющих сексуальные отношения с представителями своего пола (МСМ).

В проверке примут участие 6900 МСМ. Исследование охватит 16 городов в 16 регионах. Издание отмечает, что украинские консерваторы возмутились такой инициативе.

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#сша #украина #вич

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