Украина проведет масштабное исследование на ВИЧ-инфекцию среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Американские налогоплательщики станут его спонсорами.

Украина проведет масштабное исследование на ВИЧ-инфекцию среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Американские налогоплательщики станут его спонсорами.

Незалежная занимает одно из первых мест в Европе по распространению ВИЧ-инфекции, сообщает Vesti.ua. Часть больных мужчин заразилась после полового контакта с другими. Обследовать будут даже 14-летних мальчиков, говорится в материале издания. Стоимость исследования составляет 10,24 млн гривен. Граждане США заплатят за реализацию такой программы.

Исполнителями проекта станут региональные координаторы, представители центров общественного здоровья, работники неправительственных организаций и представители сообщества мужчин, имеющих сексуальные отношения с представителями своего пола (МСМ).

В проверке примут участие 6900 МСМ. Исследование охватит 16 городов в 16 регионах. Издание отмечает, что украинские консерваторы возмутились такой инициативе.