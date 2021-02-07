ФАС даст рекомендации по установке цен на доставку газа в баллонах

Цены на доставку газа в баллонах будет регулировать государство, такое решение продиктовано поступившими от регионов жалобами на увеличение стоимости услуги.

Цены на доставку газа в баллонах будет регулировать государство, такое решение продиктовано поступившими от регионов жалобами на увеличение стоимости услуги.

Стоимость доставки газа в баллонах населению будет скорректирована. Такое решение принято, потому что в 2020 году в правительство поступило несколько обращений с жалобами на повышение цен на газовые баллоны. В некоторых регионах цена поднялась на 40-50%. В частности, обращение подали Свердловская, Вологодская, Псковская и некоторые другие области.

С 2011 года действовало правило, по которому цена на доставку баллонов устанавливалась по соглашению сторон. В этом году правительство упразднило этот пункт. ФАС займется временным государственным регулированием стоимости услуги, чтобы избежать роста цен на сжиженный газ, пишет "РГ". В ближайшее время ведомство выпустит указания по установлению цен для населения.