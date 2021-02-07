Посол Украины в Германии осудил Штайнмайера за поддержку России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за попытки "обелить" проект "Северный поток — 2" и "исказить историю".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за попытки "обелить" проект "Северный поток — 2" и "исказить историю".

Немецкий политик в беседе с Rheinische Post оценил последствия разрыва отношений с РФ. Энергетическое сотрудничество является "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, отметил Штайнмайер и напомнил о 80-й годовщине нападения фашистов на Советский Союз. Украинская сторона пришла в шок от этого заявления, заявил Мельник.

Дипломат возмутился, что подхватывается установка об ответственности Германии за преступления нацистов только перед РФ. Приравнивание СССР к России является недопустимым искажением истории, приводит слова посла агентство "Укринформ".