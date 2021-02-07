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18:40   7 Февраля 2021
Политика

Посол Украины в Германии осудил Штайнмайера за поддержку России

Посол Украины в Германии осудил Штайнмайера за поддержку России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за попытки "обелить" проект "Северный поток — 2" и "исказить историю".

Немецкий политик в беседе с Rheinische Post оценил последствия разрыва отношений с РФ. Энергетическое сотрудничество является "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, отметил Штайнмайер и напомнил о 80-й годовщине нападения фашистов на Советский Союз. Украинская сторона пришла в шок от этого заявления, заявил Мельник.

Дипломат возмутился, что подхватывается установка об ответственности Германии за преступления нацистов только перед РФ. Приравнивание СССР к России является недопустимым искажением истории, приводит слова посла агентство "Укринформ".

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#украина #фрг #мельник

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