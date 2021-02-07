Спасатели извлекли 16 живых индийцев из заваленного льдом тоннеля

Участники спасательной операции в северном индийском штате Уттаракханд вытащили 16 человек из ледяной ловушки.

Участники спасательной операции в северном индийском штате Уттаракханд вытащили 16 человек из ледяной ловушки.

Мероприятия по спасению других рабочих и ликвидации последствий схода ледника продолжаются. В спасательной операции принимают участие сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP).

Ранее стало известно, что при разборе заваленного льдом тоннеля были найдены тела троих погибших индийцев. СМИ сообщали о более чем 150 пропавших в результате схода ледника в Уттаракханде.