Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:17   7 Февраля 2021
Происшествия

Спасатели извлекли 16 живых индийцев из заваленного льдом тоннеля

Спасатели извлекли 16 живых индийцев из заваленного льдом тоннеля

Участники спасательной операции в северном индийском штате Уттаракханд вытащили 16 человек из ледяной ловушки.

Мероприятия по спасению других рабочих и ликвидации последствий схода ледника продолжаются. В спасательной операции принимают участие сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP).

Ранее стало известно, что при разборе заваленного льдом тоннеля были найдены тела троих погибших индийцев. СМИ сообщали о более чем 150 пропавших в результате схода ледника в Уттаракханде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#погибшие #индия #тоннель #спасательная операция #ледник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров