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17:50   7 Февраля 2021
Экономика

Симоньян высказалась о ситуации с пенсиями в России

Симоньян высказалась о ситуации с пенсиями в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему гражданам Российской Федерации не стоит жаловаться на размер пенсионных начислений.

Журналистка напомнила россиянам о ситуации, которая была зафиксирована в девяностых годах. Выплаты тогда не осуществлялись совсем, приводит Симоньян свой основной аргумент.

"(Пенсии. — Прим. ред.) будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться, без потрясений!" — предлагает главред.

То, что было в стране в 1990-е, Маргарита вспоминает "с дрожью", по ее словам. Бюджетникам тогда не выплачивали заработные платы, однако это прекратилось, добавила журналистка в эфире программы "Соловьев Life" на YouTube.

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#пенсии #симоньян #девяностые

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