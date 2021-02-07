Симоньян высказалась о ситуации с пенсиями в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему гражданам Российской Федерации не стоит жаловаться на размер пенсионных начислений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему гражданам Российской Федерации не стоит жаловаться на размер пенсионных начислений.

Журналистка напомнила россиянам о ситуации, которая была зафиксирована в девяностых годах. Выплаты тогда не осуществлялись совсем, приводит Симоньян свой основной аргумент.

"(Пенсии. — Прим. ред.) будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться, без потрясений!" — предлагает главред.

То, что было в стране в 1990-е, Маргарита вспоминает "с дрожью", по ее словам. Бюджетникам тогда не выплачивали заработные платы, однако это прекратилось, добавила журналистка в эфире программы "Соловьев Life" на YouTube.