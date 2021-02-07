Гражданина России жестоко убили на Тенерифе

Полиция острова Тенерифе организовала расследование по факту жестокого убийства россиянина, сообщают местные правоохранительные органы.

Полиция острова Тенерифе организовала расследование по факту жестокого убийства россиянина, сообщают местные правоохранительные органы.

Трагический инцидент зафиксирован в субботу вечером в районе Коста Адехе в южной части острова. Убийство стало результатом семейного конфликта в одном из частных домов. Согласно предварительным данным, в нем проживала семья из России.