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17:49   7 Февраля 2021
Происшествия

Гражданина России жестоко убили на Тенерифе

Гражданина России жестоко убили на Тенерифе

Полиция острова Тенерифе организовала расследование по факту жестокого убийства россиянина, сообщают местные правоохранительные органы.

Трагический инцидент зафиксирован в субботу вечером в районе Коста Адехе в южной части острова. Убийство стало результатом семейного конфликта в одном из частных домов. Согласно предварительным данным, в нем проживала семья из России.

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#убийство #полиция #тенерифе

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