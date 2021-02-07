Ройзман объяснил причину отказа вступать в партию «Яблоко»

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что после слов основателя «Яблока» Григория Явлинского, раскритиковавшего Алексея Навального, он больше не рассматривает эту партию для выдвижения на выборах в Госдуму.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что после слов основателя «Яблока» Григория Явлинского, раскритиковавшего Алексея Навального, он больше не рассматривает эту партию в качестве выдвижения на выборах в Госдуму.

Ранее Явлинский в свооей статье написал, что все «расследования» блогера не имеют практических результатов, а лишь разжигают социальную рознь. Основатель «Яблока» также обвинил Навального в популизме и национализме. Явлинский убежден, что в претензиях основателя ФБК (признан иноагентом) на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного.

Политик также утверждает, что блогер использует несовершеннолетних в политических целях, привлекая их на незаконные акции. При этом ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы россиян, которые по их призыву вышли на митинги и оказались за решеткой.

Да. Выдвижение в ГД от Яблока стало для меня невозможным. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) February 7, 2021

В комментарии РБК Ройзман заметил, что с принятым им решением окно возможностей для выдвижения сужается, но варианты есть.

«У меня большие планы, то есть это не последний вариант», — отметил экс-глава Екатеринбурга.

Ройзман возглавлял столицу Урала с 2013 по 2018 год. Он ушел в отставку после отмены прямых выборов мэра. В мае 2017 года Ройзман объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока», но позже снял кандидатуру.