Спонсор Навального назвал неэффективными санкции Запада против России

Лидеры ФБК (признан иноагентом в РФ) планируют усилить внутреннее и внешнее давление на Правительство России, уверен управляющий активами Zimin Foundation Борис Зимин.

Лидеры ФБК (признан иноагентом в РФ) планируют усилить внутреннее и внешнее давление на Правительство России, уверен управляющий активами Zimin Foundation Борис Зимин.

Директор ФБК Иван Жданов и лидер региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков уже разговаривали с европейскими организациями о возможном введении санкции в отношении России.

Один из основных спонсоров блогера Алексея Навального Борис Зимин оценил инициативу Волкова. Он считает, что вряд ли санкции сильно повлияют на текущую ситуацию, пишет "ПолитЭксперт".

"В России, с одной стороны, не слишком-то зависят. А с другой стороны, суровые санкции, которые могут быть введены, они вряд ли будут введены. Никто не отключит SWIFT, никто не перестанет покупать нефть и газ. А ритуальные или более-менее ритуальные санкции не слишком страшны. Они обидны, но не влияют на то, что происходит в России и с Россией", — заявил Борис Зимин.

Если руководство ФБК будет призывать и оказывать помощь по введению санкций против России и отдельных ее граждан, то оно вполне сможет стать фигурантом уголовного дела. Это может случиться, если Госдума в ближайшее время примет законопроект о наказании за призывы к санкциям в отношении России.

"Мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия, подчеркиваю, действия, наказывать, причем, очень жестко. Когда звучат предложения в виде обращения к другим государством, институтам других государств с просьбой наложить санкции на наших граждан, санкции в отношении владельцев крупнейших компаний - это также разрушают экономику", — заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Намерения руководителя ФБК обратиться за помощью к европейским организациям также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политик отметил, что подобными действиями сторонники Навального лишь в очередной раз закрепляют за собой статус иноагентов.