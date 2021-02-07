Гая Ричи раскритиковали после его обращения к властям за господдержкой

Режиссера Гая Ричи, владеющего несколькими ресторанами и барами, раскритиковали в Великобритании за его обращение к властям за финансовой поддержкой бизнеса в пандемию.

Режиссера Гая Ричи, владеющего несколькими ресторанами и барами, раскритиковали в Великобритании за его обращение к властям за финансовой поддержкой бизнеса в пандемию.

Создатель таких популярных фильмов, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Джентльмены", является владельцем компании Fatboy Pub Company. В сеть входят заведения общественного питания. Ричи обратился к властям с просьбой о господдержке бизнеса, по которому ударила пандемия коронавируса, еще в конце прошлого года. Режиссер понес убытки в размере примерно полумиллиона фунтов. Направленные государством средства он хочет потратить на выплату зарплаты сотрудникам.

Член Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Полин Лэтем осудила поступок Ричи, заявив, что программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, а не звезд, чье состояние исчисляется миллионами.