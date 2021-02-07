Стало известно о рекордном сборе сиквела «Последнего богатыря»

Такая касса была до сих пор лишь у трех отечественных фильмов.

Сборы фильма «Последний богатырь. Корень зла» превысили два миллиарда рублей. Таковы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), пишет РБК.

Сиквел о сыне Ильи Муромца оказался успешнее первой части «Последнего богатыря», вышедшей на экраны еще до начала пандемии и связанных с нею ограничений. Премьера состоялась 26 октября 2017 года. Кино было в прокате два месяца, за это время кассовые сборы достигли 1,7 миллиардов рублей.

С 2004 года заработать больше двух миллиардов рублей удавалось еще трем отечественным кинолентам: «Т-34» (2,3 млрд рублей), «Движение вверх» (3 млрд рублей) и «Холоп» (3,2 млрд рублей).

Фильм, снятый кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., вышел в прокат 1 января 2021 года. В этом году из-за пандемии кинотеатры работали с ограничениями, что не могло не сказаться на посещаемости. Однако за месяц и семь дней его посмотрели 6,9 миллионов человек, указывает ЕАИС.

При этом власти Москвы только с 22 января разрешили увеличить максимальное количество зрителей в кинозалах с 25% до 50% от общей вместимости.