Российские дипломаты напомнили премьеру Литвы об успехе "Спутник V"

Сотрудники Посольства РФ в Вильнюсе прокомментировали высказывание премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавируса "гибридным оружием".

Сотрудники Посольства РФ в Вильнюсе прокомментировали высказывание премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавируса "гибридным оружием".

Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате против COVID-19, который создан на платформе аденовирусных векторов человека. Дипломаты обратили внимание, что "Спутник V" добился признания в международном сообществе.

"Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?", — указано в сообщении дипведомства.

Эффективность "Спутника V" на этапе третьей фазы клинических испытаний превысила 91%. Вакцина получила одобрение 21 страны, среди которых Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Мексика и другие.