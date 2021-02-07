16:54 7 Февраля 2021Политика
МИД РФ объяснил причину высылки иностранных дипломатов из России
Высылка европейских дипломатов была вынужденной мерой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Высылка европейских дипломатов была вынужденной мерой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В пятницу в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что принимавшие участие в незаконных акциях дипломаты Германии, Польши и Швеции объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть страну. Пойти на принятые меры Москву вынудил Запад, подчеркнула Захарова.
Несанкционированные акции протеста прошли 23 января в российских городах. Несмотря на предупреждения властей, демонстрации продолжились 31 января и 2 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал организаторов митинга провокаторами.