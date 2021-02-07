Сахалинская кошка проехала 355 километров под капотом автомобиля и выжила

В автомобильном сервисе на Сахалине под капотом автомобиля обнаружили живую кошку. Водитель предполагает, что она проделала с ним весь путь длиной в 355 километров.

В автомобильном сервисе на Сахалине под капотом автомобиля обнаружили живую кошку. Водитель предполагает, что она проделала с ним весь путь длиной в 355 километров.

В Южно-Сахалинске из-под капота автомобиля достали кошку, которая, предположительно, проехала пол-Сахалина. Об этом сообщает РИА "Сахалин-Курилы".

Животное находилось в состоянии стресса, однако ничего критичного со здоровьем кошки не случилось. Водитель автомобиля считает, что хвостатый путешественник "сел" в автомобиль в поселке Смирных. Расстояние между поселком и столицей Сахалина — 355 километров, что примерно равняется пяти часам пути. Сам хозяин авто не стал забирать кошку и разместил объявление в интернете. На него откликнулись представители центра передержки животных "Ласка".

"Мы ее обогрели, показали ветеринару. Выяснилось, что у животного была травма головы, отчего один зрачок был шире второго. Через некоторое время все пришло в норму. У Черники, как мы ее назвали, нет части зубов. Она возрастная — ей примерно 5–6 лет", — рассказала представитель центра Маргарита Ласковая.

Кошке уже нашли новых хозяев. Это семья из Южно-Сахалинска, которая недавно потеряла любимую кошку, так похожую на Чернику. В центре передержки считают, что в новой семье кошка точно приживется.