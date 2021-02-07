Сотрудницы ФБК не дадут жене Навального занять его место

Юлия Навальная держится в стороне от истории с клеветой на ветерана ВОВ, чтобы поддерживать образ "порядочной женщины", считает политолог Александр Сосновский.

Юлия Навальная держится в стороне от истории с клеветой на ветерана ВОВ, чтобы поддерживать образ "порядочной женщины", считает политолог Александр Сосновский.

Показательным является то, что она даже не пришла на судебное заседание, где рассматривалось очередное уголовное дело ее супруга. По мнению Сосновского, западные кураторы отвели Юлии Навальной роль нового руководителя беспорядков в России и уже ведут работы в этом направлении. Однако помешать ей могут сотрудницы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) — Любовь Соболь, Мария Певчих и Анастасия Васильева.

В эфире канала "Соловьев LIVE" Сосновский отметил, что задача Юлии — удержать электоральную часть тех, кто "все-таки считает Великую Победу великой".

"Это не значит, что она так не думает, как Навальный, но она просто хочет себя ментально и визуально отделить. Поэтому она туда и не поехала." — объяснил эксперт.

Сосновский добавил, что супруга Навального имеет много связей и понимает всю систему его работы. Ей будет легко взять на себя обязанности арестованного основателя ФБК, но придется столкнуться с большим противодействием со стороны его окружения, пишет Федеральное агентство новостей.