Порошенко предложил план проведения судебной реформы на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем видении реализации судебной и антикоррупционной реформы в стране.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем видении реализации судебной и антикоррупционной реформы в стране.

Экс-политик сообщил о необходимости следовать соответствующей дорожной карте, которая будет отражать критерии Евросоюза и НАТО. Порошенко выступил с видеообращением в Facebook.

""Европейская солидарность" вместо этого подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда, а именно — с привлечением комиссии из независимых международных экспертов", — сказал Петр Порошенко.

Он также обратил внимание на действия украинских властей. По мнению бывшего президента, руководство получило план от стран "Большой семерки", но действует наоборот.

Конституционный суд Украины (КСУ) упразднил ответственность за недостоверное декларирование в октябре 2019 года. Однако позже президент страны Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Александра Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей. В Конституционном суде не согласились с решением главы государства и заявили о превышении полномочий украинским лидером.