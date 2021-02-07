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16:03   7 Февраля 2021
Политика

Военный эксперт Кнутов рассказал, зачем Украина создает дроны-камикадзе

Военный эксперт Кнутов рассказал, зачем Украина создает дроны-камикадзе

Военный эксперт прокомментировал намерение Украины оснастить свою армию дронами-камикадзе. По его словам, их появление может привести к обострению конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что украинские конструкторы собираются создать дроны-камикадзе, которые могут быть приняты на вооружение ВСУ. Планируется, что они будут оснащены разными типами боевых частей, в том числе термобарической и осколочно-фугасной. Это позволит им эффективно наносить удары по легкобронированным целям.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после появления таких беспилотников у украинской армии основным местом их применения может стать Донбасс. По словам эксперта, подобное вооружение продемонстрировало неплохие результаты во время боевых действий на Ближнем Востоке и Нагорном Карабахе, передают Nation News.

"Один из них — израильский "Мини-Гарпия". Дрон с высокой точностью поражал бронетехнику и устаревшие, еще советской разработки, зенитно-ракетные комплексы. Украина планирует приобрести у Израиля и Турции технологии производства подобных дронов", — рассказал он.

Кнутов не исключил, что разработка дронов-камикадзе на Украине может обернуться "молниеносной войной" в Донбассе.

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#донбасс #украина #бпла

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